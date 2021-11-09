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臉書粉專《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》日前上傳一支影片，為一輛空拍機自空中失速墜落國道，險險砸中行經的轎車，影片曝光後，引起網友議論紛紛。

粉專於7日上傳影片，透過車前的行車紀錄器可見，事發地點為國道高速公路，突然天空中出現一只黑點朝鏡頭飛來，仔細一看才發現是空拍機，還飛得相當低，幾乎就要撞上行駛中的轎車，而影片中的男駕駛還驚呼，「喔，空拍機」，下個畫面為車後的行車紀錄器，影片中則可發現，空拍機飛過轎車後，隨即墜毀道路。

影片曝光後，不少網友在留言區回應，「還好沒砸到車，不然又是一筆」、「天阿，這個會賠死~30萬」、「昨天看電影才看到這幕」、「空拍機沒建檔管理還可以查指紋啊，別以為可以跑掉」、「哈哈哈哈哈，撞到鳥的我看過，撞到空拍機的，我還第一次看到」。

實際上，遙控無人機管理規則第28條第1款明訂，操作人從事遙控無人機飛航活動時，應遠離高速公路、快速公（道）路、鐵路、高架鐵路、地面或高架之大眾捷運系統、建築物及障礙物30公尺以上。因此影片中該名空拍機玩家已違法民航法，後續恐需面臨30萬以上，150萬元以下罰鍰。