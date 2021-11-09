麗寶Outlet Mall 五週年慶預計11/13-12/5登場，為了刺激買氣，推出名牌包與家電1元競標活動，購物滿5000送300，消費滿額再送麗寶福容大飯店連鎖住宿券，還可搭配台中購物節抽「麗寶微笑之星」近千萬好宅；此外，Outlet消費滿千，再享麗寶樂園第一人購票399元，第二人加5元就能入園等優惠價。

麗寶樂園渡假區表示，歡慶麗寶Outlet Mall迎接五周年，推出超殺競標活動，如1元競標活動，包括COACH、MICHAEL KORS等名牌包，還有家電品牌3折起標；為刺激買氣，天天推出5元、50元、500元商品，包括新櫃進駐的人氣爆餡波蘿麵包，祭出波蘿麵包1個5元限量超殺價、彼安特MIT口罩任選花色1片5元等眾多銅板價好康，以及Tefal法國特福保溫杯、萬用刀限量只要50元。

麗寶Outlet館內推出多個獨家優惠價，如富士腿部按摩機限量9999元、GUCCI墨鏡特惠價3980元、PUMA跑鞋獨家價900元。麗寶Outlet Mall全館共有50多家餐飲品牌，橫跨日、韓、泰、港等多國料理，週年慶期間，多家餐飲櫃位推出50元限量優惠價、500元雙人套餐，甚至買一送一等優惠吸客。

此外，麗寶Outlet全館單筆消費滿5000元送300元禮券，滿6萬元則送福容大飯店連鎖住宿券；玉山麗寶聯名卡友可享消費滿5000元送500元禮券，滿6萬元再加送2000元禮券；凡於麗寶Outlet消費滿千，憑發票或消費明細可享麗寶樂園第一人全票399元，第二人5元優惠價，也可至麗寶國際賽車場享Sodi卡丁車555元特惠價。

另自12月起，麗寶Outlet恢復街頭藝人大匯演活動，不定時有草地爵士鼓演奏、捷克吉他手、歡樂小丑與白雪公主氣球互動秀，更有驚嘆聲連連的水晶球奇幻表演、立方體舞動演出等，讓消費者每次出遊都能有不同體驗，也給為藝術表演者創造一個友善演出空間。