屏東枋寮鄉某處國有土地，日前遭堆置來源不明、以太空包盛裝的事業廢棄物，屏東環保局獲報前往查緝，當場逮獲3名現行犯。（屏東環保局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東枋寮鄉某處國有土地，日前遭堆置來源不明、以太空包盛裝的事業廢棄物，屏東環保局獲報前往查緝，當場逮獲3名現行犯，案經向上溯源，已有1涉嫌人遭羈押，而因附近有多個魚塭，養殖戶擔憂造成損失，幸檢驗後重金屬含量未超標。

屏東環保局指出，環保局與警方除當場逮獲3名現行犯外，還查扣2台曳引車1部怪手等3部犯案機具，由於涉案犯嫌未領有廢棄物清除處理許可文件，卻受託從事廢棄物清除處理行為，已違反廢棄物清理法規定，因此立即將涉案行為人押往警局偵訊，經持續向上溯源後，已有涉案行為人遭羈押。

環保局說，該國有土地附近有許多養殖魚塭，因此近期環保局也接到民眾陳情表示，很擔心廢棄物會流入魚塭造成嚴重經濟損失，希望有關單位能盡速移除廢棄物，對此，環保局已進行廢棄物採樣檢驗，最近檢測結果出爐，廢棄物中8大重金屬檢測值均未超標。

環保局說，有要求土地承租人先以帆布將廢棄物加以妥善包覆，並且已正式發出公函限期要求國有財產署、土地承租人及涉案行為人提出廢棄物處置計畫書，並立即將廢棄物清除。

此外，環保局也建請屏東地檢署就非法堆置的廢棄物清除與否，列為求刑及判刑的量刑參考。

環保局再次呼籲，土地使用人、管理人或所有人，依法應善盡管理的責任，閒置的土地應設置圍籬、圍牆等阻隔設施或監視設備並定期檢查，以免遭人任意棄置廢棄物，而對於閒置農地或廠房出租，務必謹慎並了解承租人用途、加強巡查，避免出租給不肖業者作為非法堆置處理廢棄物場所，否則可能面臨刑責及清除處理廢棄物或土壤整治等重大財物損失甚至觸法。