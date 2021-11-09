德國聯邦統計局周二表示，九月出口連續第二個月下跌，進口幾乎停滯，顯見供應鏈瓶頸問題，讓德國復甦之路更加複雜和不平坦。

經季節調整後，九月出口月減0.7%，來到1123億歐元(約1297.5億美元)。

進口則小增加0.1%，來到992億歐元，也低於0.6%的成長預期。

九月出口數據經季節調整，與去年二月疫情爆發前相比，仍減少0.3%，進口則增加7.8%。

Bankhaus Lampe經濟學家Alexander Krueger表示，供應鏈瓶頸影響了生產活動，現在進一步影響出口。

九月貿易順差為132億歐元，遠遠低於疫情爆發前水準，當時常見順差超過200億歐元。

德國對英國出口減少10%，為57億歐元；從英國進口減少20%，為23億歐元。

德國對中國出口年減0.2%，為85億歐元。

德國對美國進口年增16.2%，為108億歐元。

Krueger表示，中國需求的疲弱也令人擔心，只有供應鏈穩定時。成長才會爆發，但這需要時間。