八吋晶圓代工廠世界(5347)今(9)日公告10月營收37.66億元，比9月高點下滑9.7%，年增32.24%，仍為歷史單月第三高；公司對第四季營運樂觀，將再挑戰新高，營收估季增約5%。

世界先進前10月營收349.8億元，年增28.31%，同創同期新高。從公司展望來看，11、12月營收可望超越41億元，挑戰9月的41.71億元新高紀錄。

世界先進預估，第四季營收將達123-127億元，季增率約3.5-6.9%，續寫新猷，另預估毛利率將約45.5%至47.5%，營益率34%至36%。

世界先進三季業績創新高，且第四季營運樂觀，將再挑戰新高，並看好產能利用率維持相當高的水準至明年上半年，明年整體營運表現亦可望優於產業平均。

隨著晶圓3廠完成擴產7000片，公司預估第四季產能將較第三季增加2%。由於客戶需求依然強勁，預期至2022年上半年都將維持相當高的產能利用率。

展望明年，世界先進董事長方略指出，若大環境沒有出現重大變化，對明年持正面樂觀看法。世界先進明年產能將增加7%至9%，業績成長幅度可望優於晶圓代工業平均水準，所有產品線都將成長。

世界先進第三季營收118.77億元，創下歷史新高；前三季營收312.13億元，年增27.85%，稅後淨利81.03億元，年增80.7%，每股純益4.94元。