中華(2204)今(9)日董事會通過財報，2021年前三季合併稅後淨利33.73億元，較去(2020年)年同期成長28.1%，每股盈餘(EPS)5.9元，為近年來最高，較去(2020年)年同期的4.52元，成長30.5%。

中華汽車前三季合併淨利較去年同期增加，主要係疫情趨緩，市場回溫商用車需求增加，其中以菱利較去年同期增加近千台最為亮眼。在生產台數增加、全廠稼動率提高及費用低減等助益下，前三季合併營收247.09億元，較去(2020年)年同期成長8.1%；合併營業淨利18.87億元，較去年成長35.2%。前三季歸屬於母公司業主淨利32.18億元，年增約30.55%。

營業外表現部分，隨著大陸今年疫情趨緩，大陸車市轉為熱絡，認列福建奔馳、裕隆及其它轉投資公司獲利增加挹注，前三季合併營業外淨利20.27億元，較去年同期成長49.2%。