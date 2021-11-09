科技產業蓬勃發展，台商回流力道強勁，全台各地擴廠潮不斷，國產(2504)前3季稅後淨利、EPS刷新歷史高，前3季合併稅後淨利高達21.25億元，年增17.60％，每股盈餘達1.75元，較去年同期的1.31元，增加了0.44元，年增幅達33.59％。

展望第4季，進入傳統混凝土本業的營運旺季，國產10月集團營收19.19億元，年增達9.69%，前10月的集團營收有177.73億元，年增18.87%。國產指出，集團前10月累計營收年增幅度將近2成，呈現穩健的高成長態勢。

國產旗下南港大型開發案等資產活化方面，今日董事會通過158億餘元的營造等開發預算，希望能加速開發進程，讓國產建材集團將以營運利多與資產活化雙引擎，勾勒集團的黃金年代。

據科技部統計，全台三大科學園區今年上半年營業額達1.7兆元，全年更可望突破3.4兆元，再創新高！國產指出，科技產業蓬勃發展，加上台商回流力道強勁，全台各地擴廠潮不斷，營運受到正面的助益。

國產除了本業表現出色外，也積極的資產活化，今日董事會通過南港大型開發案的開發預算，更呈現開發腳步將加快，還有集團資產活化策略的靈活度與營運戰力，將為集團創造最優化的競爭優勢。