美國聯準會（Fed）副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，美國經濟可能已準備迎接Fed在明年底前調升基準貸款利率，為繼Fed上周宣布將開始減縮購債規模後，再度明確表達預備採取進一步措施的立場，以控制通貨膨脹，並將貨幣政策正常化，對股市來說將是利大於弊。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良表示，美國預備的升息政策蘊含二大市場訊號，即實體經濟復甦與資金流動所形成市場波動。由於升息代表景氣與需求的暢旺，使得物價上揚，政府為出手抑制通膨，便透過升息這項措施以達到穩定物價的目標，其背後的含意則有實體經濟緩步復甦的正面訊號。

資金流動所造成的市場波動方面，林建良指出，升息會使得市場資金回流美國，造成投機性資產的資金轉移，在此趨勢下，台股也可能會因為停泊在亞太市場的資金，因升息影響而流入強勢美國市場，形成「短空長多」的格局。儘管升息措施會讓全球股債市場進行一波資金調整，股市也可能出現微幅回檔，但當指數修正到一定的滿足點後，也將是絕佳的進場買點。

聯邦投信統計，回顧2004年以來的歷史經驗顯示，過去美國兩次升息循環與股市關係，可發現當升息措施一旦啟動，全球經濟的復甦動能明顯引領股票市場的漲升動能，在明年可望吹起升息號角下，現階段正是升息前的黃金布局時點。

林建良認為，上周Fed宣布縮減購債為例，先前市場傳出將減持購債消息後，全球股市出現震盪，在發布最新聲明後，美股不跌反漲，且三大指數齊奔新高價位，顯示不確定因素已落底。就台股來說，因台灣GDP成長基期墊高，且上市櫃企業獲利增長位階也逐漸提高，初估2022年台股走勢將呈現「先蹲後跳」，上半年在基期調整與企業盈餘壓力下，第一、二季盤勢可能先進入調整期，待第三季初美國正式升息後，股市反倒會因不確定要素消除而出現反彈。