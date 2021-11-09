香港女星蔡少芬和大陸武術指導張晉是著名的模範夫妻，小倆口總是不吝嗇曬恩愛，而張晉今（9日）則曬出與蔡少芬搭地鐵照，張晉頭戴黑色棒球帽、蔡少芬則放下一頭長髮入鏡，不過在張晉的自拍視角中，卻因鏡頭晃到，而拍下蔡少芬眼歪、頭髮亂飛的瞬間，有網友就留言「能不能把你老婆和自己拍的（得）好看一點」，對此，張晉也正面回應。

張晉今曬出與蔡少芬現身香港地鐵照，只見張晉頭戴黑色棒球帽、藍色口罩，蔡少芬則放下一頭長髮、戴藍色花紋口罩入鏡，夫妻倆打扮低調又親民，儘管口罩都遮住兩人半張臉，但仍擋不住張晉和蔡少芬的濃濃星味。

夫妻倆搭上地鐵後，接地氣地站在車廂連接處，而此處剛好在運行中，都會有風從縫隙中吹出來，也讓蔡少芬被張晉拍到眼歪、頭髮亂飛的一幕，有網友就留言、虧張晉把蔡少芬拍醜了「能不能把你老婆和自己拍的（得）好看一點」，對此，張晉也霸氣反問：「不好看嗎？」

張晉拍下蔡少芬眼歪、頭髮亂飛的一幕。（圖／取材自張晉微博）

野生張晉和蔡少芬親民現身地鐵，獲得網友大讚接地氣，還釣出張晉回應：「就喜歡這樣」，還有網友直呼想偶遇，張晉則幽默說：「地鐵太快，你跟不上」，其實張晉曬搭地鐵照，主要是呼籲多搭乘大眾交通工具，網友就留言：「低碳出行 你我做起」，也吸引張晉回應：「被你發現了」。