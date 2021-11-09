政府買即期疫苗?! 民眾轟:撿別人不要的嗎? 買麵包嗎?

政府自購59.4萬劑AZ疫苗6日晚間到貨，但效期只到11月30日，引發外界質疑。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，詢問民眾對疫苗買到即期品的看法，不少民眾都對於台灣自購疫苗卻買到即期品感到非常傻眼。

《中天新聞》8日派出記者在台北街頭進行街頭民調，詢問民眾「台灣花1.3億自購59.4萬劑AZ『即期疫苗』，你覺得？」並給出5個選項讓受訪民眾票選：

1.我就問！買即期品…撿人家不要的？

2.好無言！拿我的納稅錢做功德嗎？

3.有事嗎！買鮮奶都會看有效期限，買疫苗不用看？

4.免驚啦！怕打到即期品，可以打高端

5.爛透了！別人捐的疫苗比自己買得還好

結果顯示，總共有22位受訪民眾參與這個投票，有10位民眾選擇選項1，2位民眾選擇選項2，5位民眾選擇選項3，3位民眾選擇選項4，2位民眾選擇選項5。

受訪民眾表示，「有點浪費」、「都要過期了幹嘛還買」、「別人不要的給我們」、「撿人家不要的」、「別人捐的疫苗都不是即期的，我們買的就是快過期了才賣給我們」、「為什麼要買即期的？要就買保存期限比較久一點的」。

此外，對於政府自購59.4萬劑的AZ疫苗效期只到11月底，計畫在第14輪提供第二劑施打，外界擔心若未來開放混打，是否會有衝擊？衛福部長陳時中表示，「如果為了要把59萬劑打完，而損及想要其他想要混打民眾的權益，那不在我們計畫內」、「至於說(未來)有其他混打或怎麼樣情況，我們供應了，而使AZ打氣往下降，進而讓59萬劑打不完，我們也在所不惜」。