蔡英文：今年GDP有望創11年新高，持續推動紓困共度難關。總統府提供

蔡英文總統今天表示，在中小企業的努力，及全國人民和政府共同攜手防疫下，臺灣今年的經濟成長率預估有機會達到6.01％，將是11年來的新高，出口也連續16個月正成長，政府將持續推動紓困振興方案，給企業最有力的支持，協助大家共度疫情難關。

蔡英文今天下午出席「第30屆國家磐石獎暨第23屆海外台商磐石獎頒獎典禮」表示，臺灣的中小企業，一直是推動臺灣經濟發展的關鍵動力。尤其中小企業堅強的韌性及企圖心，高度的靈活和彈性，也讓臺灣在激烈的國際競爭中取得優勢。

臺灣有超過155萬家中小企業，占全體企業將近98％，也有8成的就業人口在中小企業任職；她感謝中小企業對臺灣整體的經濟和就業發揮最大的穩定力量。

她說，我們的台商朋友，突破了語言及文化等種種的限制，為臺灣企業在海外開疆拓土，強化臺灣和世界的經貿連結。這兩年來在疫情挑戰下，臺灣去年的經濟成長率是世界少數呈現正成長的國家，也是亞洲四小龍的第一名。今年的經濟成長率，主計總處預估有機會達到6.01％，這將是11年來的新高。

到今年10月為止，臺灣的出口成績已經連續16個月正成長，呈現長紅的趨勢。蔡英文指出，臺灣能有這樣的成績，要感謝中小企業的努力，以及全國人民和政府共同攜手防疫。面對疫情挑戰，政府也將持續推動紓困振興方案，希望協助大家共度難關。

政府2019年實施「投資臺灣3大方案」，由於企業參與踴躍，「根留臺灣」及「中小企業」的貸款額度，已經在今年初使用完畢，她強調，行政院7月加碼1500億元，就是要給企業最有力的支持。

她說，除了資金跟資源的支持，要讓產業穩健發展，建立穩定、有彈性的供電系統，就是最重要的前提。尤其在RE100的倡議下，國際廠商也都開始要求未來產品製造要全程使用綠電。因此，要讓臺灣繼續在國際供應鏈中占有關鍵地位，落實能源轉型、發展綠電，是臺灣目前最重要的任務。

面對年底的四大公投，蔡英文表示，公投的結果將對臺灣的產業及各方面發展產生非常深遠的影響，她請國人針對公投議題仔細聆聽各方意見，尤其是政府在這些議題政策上的考量，都會透過各種座談會及很多場合，來與社會大眾溝通。

她希望國人能夠理解這一次公投的結果，將會影響到臺灣的經貿布局及未來的民主發展，也希望大家可以支持政府的立場，為了國家整體的利益，一起做出最正確的選擇。未來政府會繼續努力，成為臺灣企業發展最重要的支柱。