基隆市文化局首度以「文化資產」出發，為家鄉開發「專屬歷史場景再現」系列文創紀念品。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市文化局今年首度以「文化資產」出發，聯手在地知名業者及業界設計師，為家鄉開發「專屬歷史場景再現」系列文創紀念品，市長林右昌表示，基隆正在打造新的城市品牌，邀各縣市民眾前來感受古蹟建築文化之美，還可以將歷史現場一起打包帶走。

林右昌說，基隆已經從過去服務貨物的港口，蛻變成服務人的港口與城市，這幾年有非常大的轉變，不論是城市空間或文化場域，都有愈來愈多的人文元素跟內涵，相信大家可以看到基隆的文化力正在蓬勃發展，透過大基隆歷史場景建設、市港再造，帶動台灣城市發展。

文化局長陳靜萍表示，大基隆歷史場景再現整合計畫是文化部的指標計畫，以文化治理的高度串聯基隆東岸地帶的文化資產景點，其中包括基隆要塞司令部校官眷舍、基隆要塞司令部官邸、基隆要塞司令部、旭丘指揮所以及漁會正濱大樓等。而這次的文創輔導計畫以文資為基底，串連起在地產業、藝術設計，共同開發具有深度文化特色的基隆好物新樣貌。

陳靜萍進一步指出，這次開發的5款文創紀念品，具備文化深度及創意也注重友善環境，實踐減塑與環保的精神，如用於水產販售的包裝禮盒，使用再生紙漿為原料；以「守護國民身體健康」為概念的洗髮皂、擴香石及專屬容器的組合，兼備三種功能，以環境永續的理念，減少產品包裝及延伸產品功能。

文化局補充，每一個文化資產皆帶有自身的歷史發展，一同刻劃著這座海港之城的故事。希望透過結合文資打造在地文創伴手禮，展現飽含生命力的文化能量，引領全台開展出歷史場景再現的新一頁。