30歲香港女星陳凱琳當年以香港小姐冠軍出道，踏入演藝圈沒多久就爆出和大她22歲的男星鄭嘉穎熱戀，年齡太懸殊更被外界封為「父女戀」，但在眾人不看好的情形下仍走入婚姻，還生了2個寶貝兒子；陳凱琳一直以來都嚴格管理體態，日前曬出到公園踏青的美照，大秀螞蟻腰更瘦到腹部凹陷，貼身皮褲還出現神秘黑影，纖細身材極不科學。

陳凱琳達成奪下香港小姐后冠的夢想後，加入TVB當演員，但感情生活卻比事業更精彩，2015年被爆出和鄭嘉穎談差距22歲的「父女戀」，更在不被眾人看好的情況下，2018年兩人在印尼峇里島舉辦婚禮，同年生下大兒子Rafael，2020年7月生下小兒子Yannick；升格2寶媽的陳凱琳，身材恢復得比港姐時期還驚人，30歲狀態維持神好。

陳凱琳一直以來都嚴格管理體態，日前曬出到公園踏青的美照，大秀螞蟻腰更瘦到腹部凹陷，貼身皮褲還出現神秘黑影，纖細身材極不科學。(圖/ 摘自陳凱琳IG)

今（9）日她在IG曬出多張到維多利亞公園踏青的照片，在草地上追鴿子，還不扭捏地直接躺在地上，沒想到用身體做出拱橋的動作時，上衣下擺撩起大露不科學螞蟻腰；下半身是黑色皮褲，但陳凱琳瘦到不僅腰細，腹部更直接凹陷一塊，導致褲子正面出現黑影，讓一票網友都看傻，忍不住讚嘆「瘦成這樣是正常的嗎」、「完全不像生過兩個小孩啊」。

陳凱琳幼年時全家從香港移民加拿大，偶爾跟爸媽回港探親，在8歲那年她看到郭羨妮當選香港小姐，讓她心裡也萌生成為香港小姐的夢；在2013年大學畢業後，她決定回香港完成夢想，從當屆港姐開始投票後，陳凱琳一直是熱門人選，就算比賽過程有被懷疑整形過、非爸媽親生等傳聞，但她最後仍奪冠。