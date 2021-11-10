台北市立交響樂《巨人的誕生 殷巴爾與陳毓襄》國家音樂廳登場 09:092021/11/10 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市立交響樂將於國家音樂廳將推出《巨人的誕生─殷巴爾與陳毓襄》9日進行演出前彩排。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Conductor）（左）、鋼琴家陳毓襄（右）及台北市立交響樂團共同演奏《拉威爾：G大調鋼琴協奏曲》等曲目。（鄧博仁攝） 演奏會由指揮：伊利亞胡·殷巴爾（Eliahu Inbal Conductor）（左）、鋼琴家陳毓襄（右）及台北市立交響樂團共同演奏《拉威爾：G大調鋼琴協奏曲》等曲目。（鄧博仁攝） 台北市立交響樂將於國家音樂廳將推出《巨人的誕生─殷巴爾與陳毓襄》9日進行演出前彩排。這場演奏會由指揮：伊利亞胡·殷巴爾（Eliahu Inbal Conductor）、鋼琴家陳毓襄及台北市立交響樂團共同演奏《拉威爾：G大調鋼琴協奏曲》等曲目。 台積電索尼合體 日本設晶圓廠 王泉仁昔密戀甜美女星帶參加母喪禮 突因這點分手閃婚李晶晶 #殷巴爾 #陳毓襄 #誕生 #巨人 #台北市立交響樂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捕捉衝浪嬌點 民眾建議台東辦攝影賽 04:102021/11/10 地方新聞 多重過濾 歐亞空清機有效殺菌 04:102021/11/10 產業特刊 網家、緯創、KKday加入投資 FunNow完成4.2億B輪募資 04:102021/11/10 產業．科技 基隆歷史場景變文創 打包帶回家 04:102021/11/10 地方新聞 KPMG高層換血 陳俊光接主席、吳麟任執行長 04:102021/11/10 財經要聞 陳吉仲保證 鳳梨釋迦內外銷達1.3萬噸 04:102021/11/10 財經焦點 屏科大陳石柱 獲國家產學大師獎 04:102021/11/10 地方新聞 陳建寧50大壽 被稱寧寶好害羞 04:102021/11/10 娛樂新聞 台積電證實到高雄設廠 鄉民嗨「真的發大財啦」 他一句話揭真相 07:462021/11/10 政治 王迎春 台灣唯一登紐約藝博藝術家 04:102021/11/10 產業特刊 高雄7奈米及28奈米廠 確定明年動工 04:102021/11/10 財經要聞 生活熱門新聞 外遇生子？護理師小孩是誰的 王必勝改口了 - 生活 王必勝認了「與護理師關係不適當」親曝兩人現況 - 生活 「我還沒原諒他」外遇後首出面 王必勝正宮：傷害很深 - 生活 王必勝出面承認婚外情 林姓護理師回應了 - 生活 王必勝認了婚外情 陳時中護子弟兵：給他一個機會 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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