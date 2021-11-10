Conductor）（左）、鋼琴家陳毓襄（右）及台北市立交響樂團共同演奏《拉威爾：G大調鋼琴協奏曲》等曲目。（鄧博仁攝）

演奏會由指揮：伊利亞胡·殷巴爾（Eliahu Inbal Conductor）（左）、鋼琴家陳毓襄（右）及台北市立交響樂團共同演奏《拉威爾：G大調鋼琴協奏曲》等曲目。（鄧博仁攝）

台北市立交響樂將於國家音樂廳將推出《巨人的誕生─殷巴爾與陳毓襄》9日進行演出前彩排。這場演奏會由指揮：伊利亞胡·殷巴爾（Eliahu Inbal Conductor）、鋼琴家陳毓襄及台北市立交響樂團共同演奏《拉威爾：G大調鋼琴協奏曲》等曲目。