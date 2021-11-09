軍事新聞網站「亞洲國防安全」（Defence Security Asia）等外媒報導，馬來西亞皇家空軍近期公布首批輕型戰機（LCA）標案的投標廠商，其中先前被看好的中巴JF-17「梟龍」並未投標；「亞洲國防安全」根據現有條件認為，最有希望得標的可能是俄製MiG-35戰機。

馬來西亞LCA標案首批將採購1個中隊18架戰機，預估成本約40億令吉（約新台幣270億元），未來不排除再增購1個中隊；標案要求廠商在合約正式簽署後的36個月內交付戰機，其中30%作業於馬來西亞本土進行，且戰機須擁有空中加油、超音速飛行和視距外接戰能力。顯示大馬空軍相當重視該型機的空中攔截能力。

馬來西亞《優勢市場報》（The Edge Markets）報導，最後共有6間廠商投標，包括南韓航太工業（KAI）FA-50輕型戰機、土耳其航太（TAI）Hürjet輕型戰機、中國大陸中航技進出口公司（CATIC）L-15B輕型戰鬥／教練機、義大利李奧納多（Leonardo）M-346FA輕型戰機、印度斯坦航空公司（HAL）光輝（Tejas）戰機，以及由馬來西亞航太科技系統公司（ATSC）主導提供的MiG-35戰機。

「亞洲國防安全」指出，ATSC公司是大馬空軍俄系戰機維護作業的長期承包商，最大股東為大馬國家航太與國防工業公司（NADI），共持股達71.43%，負責製造與銷售MiG-35的俄羅斯航空機公司（RAC）持股23%，俄羅斯國營武器出口商羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport）則持股4.76%。

因此若選擇MiG-35，預計將讓大馬本土產業獲益最多，相關後勤體系建立也能輕易利用現有架構，有效節省成本，甚至有消息稱俄國願意購回大馬空軍已退役的MiG-29N戰機作為回饋。另外，據稱每架MiG-35的售價僅約3000萬美元，且雖然目前僅由俄國空軍操作，但其是由MiG-29大幅改良而來，大馬空軍相對熟悉；加上俄國長期研製戰機的經驗，使MiG-35的作戰能力也在6名候選人中鶴立雞群。