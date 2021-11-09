逐洞賽｜證券分析師趙彭博

證券分析師趙彭博表示，美國半導體大廠超微（AMD）8日股價大漲，帶動台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.64％，現股9日領軍上攻，對於中小型股也啟動助攻作用，大盤一度最高來到17581.52點，終場收17541.36點，成交值已放大至近4千億元。
類股方面，資金輪動明顯，前日表現強勁的鋼鐵股、航運股，遭到獲利調節有熄火現象，取而代之的反倒是化工類傳產股，永光、三福化、中華化9日皆亮燈漲停，表現最佳；汽車、百貨族群也有不俗表現。
個股方面，本周納入投資組合的麗臺，比特幣升破6.8萬美元，創歷史新高紀錄，可望激勵股價持續上漲。
展望後市，台股加權指數來到17550壓力區，出現反覆震盪的可能性大，且中小族群的電動車在此次大盤攻堅中，上漲幅度較小，預估在台股盤整時最有機會重拾漲勢，投資人可多關注電動車上游業績較好企業，如富鼎、杰力等。
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