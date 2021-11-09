摩爾投顧分析師張志誠表示，美股一路驚驚漲，法國CAC指數和德國DAX指數均線也呈多頭排列，國際股市樂觀氛圍下，台股9日延續攻勢，價漲量增持續挑戰波段高點。

類股方面，半導體晶片產能吃緊恐至2023年，力積電董事長黃崇仁指出，格羅方德在美國那斯達克掛牌，市值超過1兆元，規模更大的聯電卻只有7千億元，明顯遭到低估。未來將有機會吸引價值買盤進駐，台積電及本周納入投資組合的聯電9日盤中一度拉高，尾盤漲幅漸收斂，興櫃市場的力積電則以7.16％漲幅稱冠晶圓代工廠。

此外，比特幣雖經歷大陸當局打壓，但不僅沒有崩跌，9日價格更衝破6.8萬美元歷史新高。摩根大通認為，比特幣成為繼黃金之後新的通膨避險工具，若波動度能再降低，將吸引更多機構將其列入投資組合，技嘉、微星、華擎等板卡廠續沿5日均線走揚。

至於航空股進入第四季旺季，各國疫苗覆蓋率提升，各國政府重啟邊境，預料航空載運人數將大幅回升，指標股長榮航股假更領先突破波段新高；化工股因半導體產值逐年上漲，各類電子及特化品需求激增，三福化、三晃等個股均線也呈多頭排列。