逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股9日上漲126點，收在17541點，成交值逼近4千億元，盤面上高券資比族群持續上演軋空秀，包含奇鋐、宏達電、威盛、位速、上曜等個股均具高券資比籌碼面優勢，軋空股常一波到底後才開始整理，另外10月營收成長股及前三季財報績優生也可多加留意。

個股方面，本周納入投資組合的三晃，受惠石墨烯材料應用持續發酵，券資比居高不下，軋空股可望一波到底，後市不看淡。