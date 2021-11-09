逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:592021/11/09 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股9日上漲126點，收在17541點，成交值逼近4千億元，盤面上高券資比族群持續上演軋空秀，包含奇鋐、宏達電、威盛、位速、上曜等個股均具高券資比籌碼面優勢，軋空股常一波到底後才開始整理，另外10月營收成長股及前三季財報績優生也可多加留意。 個股方面，本周納入投資組合的三晃，受惠石墨烯材料應用持續發酵，券資比居高不下，軋空股可望一波到底，後市不看淡。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠 #宏達電 #三晃 #奇鋐 #位速 #威盛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師趙彭博 17:332021/11/08 財經 逐洞賽｜證券分析師林鈺凱 17:332021/11/08 財經 今日股市備忘錄 04:102021/11/09 證券．權證 《盤後解析》鋼鐵人、航海王聯手 17400到手 14:322021/11/08 財經 《台北股市》外資3天狂砸567億元 台股躍上17500 15:232021/11/09 財經 Q3績優高價股 內外資按讚 04:102021/11/05 證券．權證 創新高3族群大揭密 10月以來強勢股出列 19:002021/11/06 財經 《台北股市》台股來電 外資大買265億元 15:232021/11/05 財經 10月營收創高 與美商合作 三福化三晃 擁題材 04:102021/11/07 產業特刊 台股Q4靠題材！內資錢進中小股 操作關鍵點曝光 19:002021/11/07 財經 去朱高正家退稿 04:102021/11/08 藝文副刊 財經熱門新聞 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 台股神人阿土伯豪砸9千萬捐消防車 當年這樣買3天賺1億 - 財經 台積電繳資料了！美將機密洩給英特爾？專家痛批：吃相很難看 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 台積電3奈米真的卡關？EUV技術變障礙 救命計畫曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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