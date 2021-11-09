基勝-KY 10日暫停交易 17:582021/11/09 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基勝-KY（8427）因有重大訊息待公布，證交所9日公告其上市普通股自110年11月10日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 瑞基 前三季賺贏去年 1218公投日 逾1988萬人可投票 #基勝-KY #日暫停交易 #有重大訊息 #證交所 #日公告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 10月台股交易戶數 續降 04:102021/11/09 證券．權證 滬指收漲0.24％ 收復3500點 15:592021/11/09 財經 健鼎前三季獲利勝去年同期 04:102021/11/09 產業．科技 《日股》日圓走強 日經翻黑跌0.75％ 16:142021/11/09 財經 光洋科重訊爭議 董事請司法介入調查 12:472021/11/09 財經 今日股市備忘錄 04:102021/11/09 證券．權證 亞太農業展 11日登場 04:102021/11/09 投資理財 受缺料衝擊 英業達、緯創 10月營收月減近6％ 04:102021/11/09 產業．科技 NBA》班西蒙斯交易有新傳言 恩比德確診新冠肺炎 07:202021/11/09 體育 MSCI中國A50ETF 首日熱賣 04:102021/11/09 全球財經 UBA》12日起新賽季開打 各隊努力成就「更好的我們」 16:462021/11/09 體育 財經熱門新聞 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 台股神人阿土伯豪砸9千萬捐消防車 當年這樣買3天賺1億 - 財經 台積電繳資料了！美將機密洩給英特爾？專家痛批：吃相很難看 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 台積電3奈米真的卡關？EUV技術變障礙 救命計畫曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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