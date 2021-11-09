裕隆日產汽車9日召開董事會，通過第三季財報。單季營業利益0.43億元、年減10.22％，業外收益8.61億元、年減67.40％，稅後淨利7.23億元、年減66.56％，EPS為2.41元。

裕日車累計前三季營業利益1.55億元、年增16.54％，業外收益26.46億元、年減42.85％，稅後淨利22.26億元、年減41.76％，EPS為7.42元。

揚秦十月營收1.33億元 前三季EPS 2.09元
汎德前三季EPS 11.22元 近4年同期新高
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