裕日車前三季EPS為7.42元 17:582021/11/09 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 裕隆日產汽車9日召開董事會，通過第三季財報。單季營業利益0.43億元、年減10.22％，業外收益8.61億元、年減67.40％，稅後淨利7.23億元、年減66.56％，EPS為2.41元。 裕日車累計前三季營業利益1.55億元、年增16.54％，業外收益26.46億元、年減42.85％，稅後淨利22.26億元、年減41.76％，EPS為7.42元。 揚秦十月營收1.33億元 前三季EPS 2.09元 汎德前三季EPS 11.22元 近4年同期新高 #裕日車 #EPS #營業利益 #業外收益 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他電子》信錦Q3獲利季增逾2倍 前三季EPS1.82元 08:012021/11/09 財經 剛性需求帶動 南帝前三季EPS13.6元 14:502021/11/09 財經 《類股》弘塑、辛耘前3季營運攀高 EPS達15.02元、3.7元 12:162021/11/09 財經 《文創股》華研前三季EPS4.75元 H1股利配發暫緩 10:342021/11/09 財經 鈞興-KY前三季EPS及前十月合併營收雙雙超越去年 飆史上新高 10:092021/11/09 財經 累計稅前淨利年增12％ 陽信 前十月每股賺1.28元 04:102021/11/09 金融．稅務 《半導體》威剛前3季淨利超越歷年全年 EPS 9.03元 15:062021/11/09 財經 《基金》0055今年估配息0.75元 19日除息 10:342021/11/09 財經 億豐前三季每股賺13.26元 訂單旺 04:102021/11/09 證券．權證 《類股》廣華-KY、智伸科Q3每股盈餘1.01元、2.55元 08:012021/11/09 財經 《造紙股》正隆Q3獲利近7季低 前3季仍寫同期次高 14:322021/11/09 財經 財經熱門新聞 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 台股神人阿土伯豪砸9千萬捐消防車 當年這樣買3天賺1億 - 財經 台積電繳資料了！美將機密洩給英特爾？專家痛批：吃相很難看 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 台積電3奈米真的卡關？EUV技術變障礙 救命計畫曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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