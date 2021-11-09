恩德科技橫跨木工機械及工具機兩製造領域，前三季憑藉處分台中廠房及土地資產獲利接近2億元挹注，EPS回升至1.19元，不單扭轉去年前三季每股虧損0.35元，也創近11年同期新高。

恩德第三季合併營收達10.0億元、營業毛利2.65億元、營業利益0.28億元，扭轉去年同期本業虧損的局面，5月以2.92億元出售台中廠房及土地給晶禧科技，處分利益約1.92億元，對EPS貢獻約0.96元，已於第三季入帳，稅前淨利2.38億元，本期淨利2.09億元、淨利歸屬母公司2.06億元，EPS從去年同期0.01元增加至1.08元。

恩德第三季合併營收回升至26.37億元、營業毛利6.68億元、營業利益0.52億元，稅前淨利2.62億元，本期淨利2.26億元、淨利歸屬母公司2.27億元，EPS達1.08元，一改去年同期每股虧損0.35元的局面。