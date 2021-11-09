曾被封為「北京大學才女」的劉姓女子，出身寒門，卻靠著苦讀謮考入北京大學法學院，於2014年獲得《超級演說家》第二季總冠軍，當時名為《寒門貴子》的演講影片，網路點閱破億，被看好未來前景一片大好，但有網友發現，她轉戰抖音直播賣紙質書，一場直播最高銷售額甚至破1億元人民幣（約新台幣4億元）。

據陸媒報導，這位才女當年奪得《超級演說家》第二季總冠軍後，接到了很多商業演講邀請，馬不停蹄演講獲得的酬勞，成了日後的創業基金，她起初做了一個考研網站，但最終失敗，賠了不少錢，2017開始做「學習方法課」，因趕上「知識付費」風潮，讓她的公司賺進了第一筆千萬收入。

事實上，劉女逆境中考進北大的求學歷程，讓她積累很多讀書與學習方法，因此抖音直播時，能幫學生分析學習的癥結所在，同時所予讀書方法與學習建議。碩士畢業後，選擇在教育領域自主創業，她說出創業初衷：「作為普通家庭的孩子，長大後因教育而逆襲人生的我們，其實都很有衝動去做教育。只是做教育，並沒有把賺錢放在第一位」。

2020年6月，劉女開始在抖音上為學生和青年群體推薦圖書，如今她的工作就是讀書、選書、薦書，每天深夜12點多才會下播，再看書看到2點，早上八九點起床後接著看書，只為從海量的圖書裡精挑細選出真正的好書。