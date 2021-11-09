近來疫情趨緩，連帶使新冠疫苗出現緩打潮，上月底彰化體育館的大型快打站打氣低迷，國內疫苗庫存上充足，彰化縣率先打出公司行號、機關團體揪團一起打疫苗，滿百人還將安排到點施打服務。（資料照，謝瓊雲攝）

彰化縣衛生局昨起開放一般民眾直接向醫療院所、衛生所電話預約接種疫苗，也歡迎企業公司、機關團體揪團預約。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化提供）

彰化縣衛生局為全力衝高疫苗接種覆蓋率，昨起開放AZ、BNT和高端疫苗，免上平台直接預約，一般民眾直接向醫療院所、衛生所電話預約接種疫苗，也歡迎企業公司、機關團體揪團預約，短短兩天一般民眾已有2076人湧入預約。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化提供）

彰化縣第二劑新冠疫苗各年齡層接種率。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化提供）

拚了，揪起來。為了全力拚新冠疫苗接種覆蓋率，彰化縣衛生局8日起首開先例，直接開放企業公司行號、機關團體揪團，免上中央1922平台，直接打電話，100人以上還將媒合醫療院所到點施打，短短2天已有87家行號、共1861人揪團；一般民眾也有2076人完成預約，成效驚人。

彰化縣長王惠美表示，縣內企業公司因考量生產線的作業，無法一次到位集體施打疫苗，目前國內疫苗較充足，歡迎平日踴躍揪團打疫苗，移工也是服務對象，提供AZ、BNT和高端三種疫苗，盼全力衝高疫苗涵蓋率達7成，讓大眾、高齡者有更好的防護和保障。

衛生局長葉彥伯表示，全縣第一劑疫苗覆蓋率目標為9成，尤其75歲以上僅7成，還需再提升；18歲以上第二劑接種率尚未過半、僅42％，距離7成目標還有段距離，尤其65歲以上長者打完2劑的約71.5％，希望能再拚一下，達到8成。

8日傳出開放直接電話預約後，185家合約院所紛紛主動釋出訊息，網友們也在社群中相互走告，而衛生局則主動出擊，聯繫連繫彰濱、北斗、福興、田中和埤頭等工業區內企業、公司行號。

葉彥伯說，目前已媒合車測中心、台玻、正新橡膠、台灣百和、翔宇實業和台灣武藤科技等，共 87家、揪團預約人數達1861人；另外全縣185家合約院所，一般個人也已有2076人完成預約。

衛生局指出，不論要打第一劑、或第二劑，皆可直接打電話到醫療院所或各鄉鎮市衛生所預約。18歲以上民眾可預約BNT或AZ第二劑，但BNT須與第一劑間隔4周以上；AZ則需間隔8周以上。高端疫苗需20歲以上方可預約第一劑，第二劑則間隔28天。

衛生局強調，為了衝高疫苗覆蓋率，率先開放讓企業、職場、公司行號等機關團體直接揪團，若超過百人，將媒合醫療院所安排到點設置臨時快打站接種，相關細節事宜則由院所與機關雙方協調。