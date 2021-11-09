總統蔡英文今日參加全國中小企業總會舉辦的「第30屆國家磐石獎暨第23屆海外台商磐石獎頒獎典禮」，致詞中肯定中小企業是台灣經濟重要命脈，其高度靈活與彈性，讓台灣在競爭激烈的國際競爭中取得優勢。

台灣有155萬家中小企業，占企業比率98％，八成就業人口在中小企業，在台灣經濟中發揮很大的力量，突破文化與語言限制，為台灣企業在海外開疆拓土，強化台灣與世界經貿連結。

疫情影響下，台灣去年是少數經濟正成長的國家，也是亞洲四小龍之首；主計總處預估，今年經濟成長率將達6.01％，創11年來新高。到今年10月，台灣出口已經連續16個月正成長，呈現長紅趨勢，除了中小企業努力，政府與人民攜手防疫，面對疫情挑戰，政府也將積極紓困與振興，協助企業度過疫情難關。

從2019年開始實施投資台灣三大方案也見到成效。為協助產業發展，建立穩定、彈性的供電系統是非常重要的，國際廠商開始要求製造要全程綠電，台灣繼續在國際供應鏈佔有一席之地，發展綠電是台灣重要任務。

年底即將公投，公投結果將對台灣產業發展有深遠影響，希望企業對公投議題可以聆聽各界意見，尤其政府對這些議題有政策考量也會透過座談會、各種場合與社會大眾溝通。蔡英文說這次公投結果會影響到台灣經貿布局和民主發展，盼大家能做出正確的選擇。

全國中小企業總會理事長李育家表示，近兩年疫情爆發使得全球產業經濟、生活方式產生改變，在政府努力下，台灣人民韌性被看見，經濟成長創下11年來最好績效。

李育家表示，對於公投案，全國中小企業將配合政府政策，與政府攜手打拚再創經濟奇蹟。