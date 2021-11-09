日本畫家木下靜涯是影響台灣東洋畫風發展的重要人物之一，淡水古蹟博物館配合木下靜涯即將公開的舊居，推出「滬尾講堂」，活動於15日中午12在官方網站免費報名，額滿為止，歡迎民眾一起認識、推展台灣美術史有重要角色的日本畫家木下靜涯。

淡水古蹟博物館指出，木下靜涯生於西元1887年至1988年，其本名木下源重郎，號靜涯。主繪膠彩畫，曾任台灣美術展覽會，木下靜涯在淡水的舊居是當時畫家們聚集場所，是涵養美術發展平台，木下靜涯是台灣東洋畫風發展的重要人物之一。

館方指出，木下靜涯作品中，多處可見觀音山、淡水河及飄盪的舢舨船，淡水潮濕的空氣與雲霧，在他畫筆下表現得淋漓盡致，木下靜涯返日後創辦「淡水會」，定期聚會懷念淡水的時光，近期為配合即將公開淡水舊居，舉辦滬尾系列講堂。

館方表示，與新北市美術館合作的「滬尾講堂」將推出「豐富台灣美術史的文化推手－木下靜涯」系列活動，主題包括有「記憶木下靜涯」分享會、「探索木下靜涯的膠彩畫風」工作坊、「台灣南畫與台展：木下靜涯在台畫與事功」講座及4場開箱小旅行等。

首場講堂擬邀請國立台灣藝術大學美術學院院長陳貺怡、市政顧問蔡葉偉及展覽顧問江秋瑩對談，工作坊是由藝術家陳珮怡示範膠彩畫並安排體驗課程。另一場講堂則是邀請國立台灣師範大學美術系主任白適銘以木下靜涯的作品，討論地方、生態、風景的關係及對台灣畫壇的影響。