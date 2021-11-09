韓劇《魷魚遊戲》風靡全球，其中不少暴力場景，備受爭議。新北市新莊區新莊國小萬聖節變裝活動中，有家長扮成殺手，持道具槍作勢射擊，甚至拿槍抵著頸部，校長跟著玩血腥木頭人未積極制止，對此，新莊國小校長張信務深感抱歉，教育局已要求學校釐清狀況，後續加強輔導。

南韓影集《魷魚遊戲》講述，亟需金錢的456名玩家被關進秘密地點，挑戰各種遊戲，勝者可獲得高達456億獎金，但敗者將面臨以死淘汰的命運；各國教育學家擔憂，《魷魚遊戲》中血腥、暴力觀念，恐引發學童模仿，紛紛於萬聖節禁扮《魷魚遊戲》。

新莊國小在萬聖節前夕舉行變裝活動，當天許多家長會成員扮成《魷魚遊戲》角色，有身穿粉色工裝的殺手、綠色運動服的參與者，還包含血腥木頭人中的橘衣娃娃，連校長張信務都當起超人，和家長一起玩起「血腥木頭人」遊戲。

投訴人投訴，校園是教育場所，做任何事都該謹慎，何況當天觀賞對象都是幼兒園、國小學童，家長穿著戲服與槍械在校門口拍照，還作出危險持槍姿勢，在學生面前說「砰！猜猜看我是誰？」，令人擔憂這樣不適當的作為，恐影響學童心智發展。

新莊國小校長張信務道歉後表示，校方事前不知道萬聖節主題是《魷魚遊戲》，當天看到後認為內容不適，即刻要求家長只能站在校門口，要求家長禁止在校園遊走，9日已與各處室、教師開會進行個別輔導，他承諾不會再讓暴力、血腥元素進入校園。

教育局則表示，後續將要求學校推動流行主題識讀課程，適時引導學生互動及認識，並請教師協助提升孩童媒體識讀的素養能力，讓孩子正確判讀《魷魚遊戲》的正向意涵，適度地做相關錯誤知識或負面情節的價值澄清。