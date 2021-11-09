總統蔡英文出席國家磐石獎和海外台商磐石獎頒獎典禮時表示，在中小企業努力，以及全民與政府攜手防疫下，2021年台灣經濟成長率有機會達到6.01％，是11年來新高，出口也連續16個月正成長，政府將持續推動紓困振興方案，給企業最有力的支持，協助大家共度疫情難關。

蔡英文指出，台灣有超過155萬家中小企業，占全體企業將近98％，也有8成的就業人口在中小企業任職，她要感謝中小企業對台灣整體的經濟和就業發揮最大的穩定力量。

她表示，這兩年來在疫情挑戰下，台灣去年的經濟成長率是世界少數呈現正成長的國家，也是亞洲四小龍的第一名。2021年的經濟成長率，主計總處預估有機會達到6.01％，這將是11年來的新高。到10月，台灣的出口成績已經連續16個月正成長，呈現長紅的趨勢。

為協助中小企業，蔡英文表示，政府2019年開始實施「投資台灣3大方案」，由於企業參與非常踴躍，其中「根留台灣」及「中小企業」的貸款額度，已經在今年初使用完畢，行政院也在7月加碼1500億元，就是要給企業最有力的支持。

除了資金跟資源的支持，要讓產業穩健發展，建立穩定、有彈性的供電系統，就是最重要的前提。尤其在RE100的倡議下，國際廠商也都開始要求未來產品製造要全程使用綠電。因此，要讓台灣繼續在國際供應鏈中占有關鍵地位，落實能源轉型、發展綠電，是台灣目前最重要的任務。

面對12月將登場的四大公投案，蔡英文認為，公投的結果將對台灣的產業及各方面發展產生非常深遠的影響，她也請國人針對公投議題仔細聆聽各方意見，尤其是政府在這些議題政策上的考量，都會透過各種座談會及很多場合，來與社會大眾溝通。希望國人能夠理解這一次公投的結果，將會影響到台灣的經貿布局及未來的民主發展，也希望大家可以支持政府的立場，為了國家整體的利益，一起做出最正確的選擇。