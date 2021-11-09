竹光國民運動中心在疫情期間架設透明隔板，讓運動者安心跑步。（竹光國民運動中心提供／邱立雅竹市傳真）

國家級邊緣人別難過，政府推出五倍券以及各式加碼券，為促進國內經濟，但卻有27組身分證號末兩碼民眾全數沒抽到，為安慰此類群眾，竹光國民運動中心推出周末加碼福利，該27組民眾可憑有效身分證件在11月的每個六、日，全時段免費使用健身房及游泳池，上周末首次推出效果不錯，不少國家級邊緣人前來運動紓壓。

行政院推出振興五倍券以及包括動滋券、國旅券、藝fun券等多種加碼券，上周結束最後一輪抽籤，身分證末兩碼群眾有27組全數沒收到，為了翻轉國家級邊緣人的稱號，竹光國民運動中心針對這27組號碼的民眾，推出11月每個周末免費使用健身房及游泳池的好康優惠。

疫情趨緩後各項限制鬆綁，室內運動也無須再戴口罩，竹光國民運動中心指出，發現有許多民眾抽沒抽到加碼券，才選在此時間點推出邊緣人周末免費入場活動，適逢時序進入冬天，多運動可增強體抗力，歡迎沒抽到各式加碼券的民眾多多利用。

竹光國民運動中心表示，之前因疫情之故，運動中心來客數受到影響，為此健身房也加裝透明隔板，加強各種防疫措施，讓民眾來運動更為安心。目前室內運動空間沒有人數上的限制，但人氣仍未回流，周末晚間人數較少，也建議民眾可選擇人潮較少時段前來運動，較為舒適。

泳池同樣也對國家級邊緣人免費開放周末時段，竹光國民運動中心表示，泳池規格為25公尺、8條水道，全年恆溫30度左右，天氣漸冷的現在來游泳最為舒服，不過蒸氣烤箱為密閉空間，無法保持安全距離，所以暫不開放。