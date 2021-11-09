想要在職場中生存，有許多眉角需要注意，雖然不要有害人之心，但絕對不能沒有防人之心！命理網站「奇妙的星座能力」發文，點名白羊座、金牛座和雙魚座的人，在職場上最沒有心機，而且因為個性太過老實了，反而很容易成為別人的陷害對象，甚至把原本屬於他們的功勞都搶走。

1、白羊座

白羊座單純、好相處，喜歡直來直往的他們，對待任何人都能當成好朋友一樣相處，這樣的個性讓你們常常看不見職場的陰暗面，自然也不會時刻保持警惕，提防別人可能對你們造成的傷害，所以白羊座很容易會被欺騙，在職場中吃到不少苦頭。

2、金牛座

金牛座雖然工作時認真負責、勤勞努力，但是最大的缺點就是太過老實，你們不太懂得和別人打交道，還很容易就信任他人，不知道要爭取自己的利益，到最後你們就會因為工作累得要死要活，但功勞和好處全被別人給搶走，等於做了白工。

3、雙魚座

雙魚座個性溫和、有愛心，平常就很熱心助人，在職場上也不例外，在你們的世界中，每個人都是善良真誠的，所以常常把同事當作好朋友一樣對待，然而職場中涉及到利益，更多時候是爾虞我詐的利益往來，若是失去對他人的戒心，就只能等著被人背後捅刀了。