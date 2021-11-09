萬海（2615）9日公告第三季財報，稅後純益355.47億元，季增87.14％、年增1879％，業已追溯無償配股影響之每股純益為14.57元，單季賺贏上半年；前三季稅後純益692.35億元，年增1848％，每股純益28.37元。
萬海原資本額為221.82億元，今年9月除權調整後增加為244.01億元，第三季EPS若以原來資本額計算為美股16.03元，但根據新的資本額計算第三季EPS調整為14.57元。
萬海第三季營收707.27億元，毛利率63.93％，季增12.53個百分點、年增48.81個百分點，營業利益率61.40％，季增 13.85 個百分點、年增 51.56 個百分點；累計前三季營收1573.61億元，年增192％；毛利率56.59％，年增43.05個百分點；營業利益率53.29％，年增45.50個百分點；稅後純益692.35億元，年增1848％，每股純益28.37元。
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