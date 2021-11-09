副市長令狐榮達強調，針對每位學童營養午餐每天再加碼5元補助，將請教育局再評估研議。(陳世宗攝)

針對近期原物料齊漲，物價指數創8年半以來新高，台中市議員黃馨慧表示，學校營養午餐扣除人事、廚具燃料費，僅七成用於菜肉食材採購，市府可以編列3.5億加碼抽獎，攸關學生食安及健康的營養午餐「加碼5元」，每年編列補助經費2.5億。副市長令狐榮達：「市府歲入歲出要全盤考量，可以考慮」。

黃馨慧表示，「孩子學校午餐吃什麼？」是家長們共同關心話題。全台營養午餐費用，偏鄉到都市從17元到60元不等、支出成本大致可分為「設備燃料及人事費｣佔30％、「菜肉食材費｣佔70％，因為沒有「午餐專法」統管，營養午餐費高低，端看地方政府「財政優劣」和「預算要不要花在刀口上」。

黃馨慧說，中央主計總處公布9月消費者物價指數（CPI）年增率2.63％，是8年半以來最大漲幅。重要民生物資CPI年增率3.31％也創下近3年新高。豬肉、醬油、沙拉油等漲幅平均都超過5％，尤其主要食用量的豬肉更漲7.75％創6年半新高。

黃馨慧指出，台中稅收478億創史上新高，攸關本市學生食安健康的營養午餐「5元加碼補助｣編列2.5億，居然還比「購物節｣加碼抽獎3.5億還少？今年全球原物料大漲1成到數倍不等，午餐食材費用變薄，市府所謂維護午餐品質六大政策會不會變質？

另外，依「學校衛生法｣第23-1條，規定「40個班級以上的學校設置1名營養師｣。年初統計，全台180萬學童、僅538名學校營養師，比例是1比3345。台中編列65位營養師，一位營養師要負責4600名學生食安，早就超過「照顧40班｣規定，人力顯有不足。

黃馨慧強調，在市庫財稅收入創史上新高，滾動檢討午餐費結構、提高預算補助，真正為學生把關營養午餐質與量。

副市長令狐榮達強調，針對每位學童營養午餐每天再加碼5元補助，將請教育局再評估研議。