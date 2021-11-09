老阿公黃登堅整理資源垃圾，集中賣給回收商換現金，大多用於幫助弱勢兒童及社福團體、機構。（金門縣環保局提供）

走在金門后浦街頭，常會看到1對年邁夫妻踩著載滿紙箱、紙盒和塑膠瓶罐的三輪車，賣力的一步步往前行，偶爾也有好心人幫他們推上一把，老人家總是微笑說一聲「多謝!」

他們是金門縣列冊資源回收個體戶，老阿公黃登堅不管是溽暑寒冬，帶著同樣年逾8旬的阿嬤到處收集人家丟掉的資源垃圾，1車車吃力載回家分類整理，再集中賣給回收商換現金，傴僂身軀賺來的辛苦錢，大多用於幫助弱勢兒童及社福團體、機構，包括家扶中心和大同之家，10多年來如一日，未曾間斷。

有時，老阿公在車頭拉著或踩著沉重的車子，卻也體貼的讓阿嬤坐在車上，下坡迎著微風快速前進，阿嬤回應熟識鄉親的招呼，滿是風霜和歲月痕跡的臉龐，不經意洋溢著滿足和愉悅的神情。

知道他們一路做好事的鄉親都說，「阿公、阿嬤真不簡單!」簡單的一句話，有著滿心的敬意。老夫婦則淡淡說道，他們曾發願只要還有力氣，就繼續做資源回收來回饋社會，一來勞動健身，二來也可以幫助弱勢人家站起來。

金門縣環保局肯定老夫妻用他們的愛和善，溫暖了社會人心，也依據環保署2019年起推動「資收關懷計畫」提高資收個體業者的收入，

如廢紙容器補助單價提高為18元／公斤，廢玻璃容器補助單價7元／公斤，廢鍵盤補助單價30元／個，均高於市場價格，希望老人家的公益善行，也能得到最實質的補助，給愛金門的人加油打氣。