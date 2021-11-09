解放軍人民空軍發佈《繞島巡航》宣傳片

在大陸多地民眾將儲備物資的通知誤認為即將對台動武之際，大陸《央視》軍事頻道製作了一則特別報導，訪問了曾駕駛中共轟-6轟炸機巡航台灣西南防空識別區的中共飛行員孫陸宇，他在訪談中表示，第一次感覺很新鮮，次數多了就像「在自家院子轉轉」。

《多維新聞》引述大陸《央視》軍事頻道發佈的視頻稱，中共空軍曾經發佈一段《繞島巡航》的宣傳片，視頻的拍攝者正是轟-6K的飛行員們。一名轟-6K飛行員孫陸宇說：「第一次去感覺很新鮮，去的次數多了之後，我的感覺是『誰還不在自家院子裡轉轉』，這就是我國的領土。」

滋擾台灣西南防空識別區的中共空軍轟-6K轟炸機。（圖／國防部）

報導稱，轟-6K是轟-6的改進型號，2007年首次曝光，全身獲得重新設計，機首安裝大型雷達，駕駛艙實現玻璃座艙化，更新電子設備，佈置彈射逃生系統，改用俄制D30-KP-2發動機，機翼下共有6個掛點。主要機載武器包括空對地導彈和巡航導彈，作戰半徑超過3500公里。

報導表示，近年來轟-6K不斷出現在台灣海峽、南海、西太平洋上空，是中國實施戰略威懾的最強轟炸機。

共軍軍機近一年多來連續在台灣西南防空識別區邊緣巡航，對於這項持續一年多的軍事威懾行動，共軍東部戰區發言人曾表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力挫敗一切台獨分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。