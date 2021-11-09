面對房價攀升，年輕人買不起房的問題，財政部長蘇建榮日前說囤房稅不是萬靈丹，行政院長蘇貞昌今天也說囤房稅不一定有效。國民黨立委李貴敏批評，看不到政府正視並下定決心解決，蘇內閣只會空談囤房稅非抑制房價的萬靈丹，卻拿不出抑制高房價的辦法。

李貴敏說，現在台灣真正面臨的困境，是富者越富、貧者越貧的K型經濟，有錢人獲利上天堂、窮人受衝擊無棲身之所，貧富差距越來越大，社會不但兩極分化且中產階級正逐漸向下沉淪，這才是真實存在的社會現實。

李貴敏指出，所謂K型經濟、K型復甦，就是在警示政府出現經濟兩極化，貧富差距拉大問題，縱有亮眼的經濟成長率，股市樂觀、頻創新高，但勞工失業、無薪假頻傳，消費弱化；高科技與傳產走勢分岐；大企業與中小企業際遇分岐。但官員卻謳歌總體經濟成長，對社會底層衝擊與市井小民痛苦無感，更忽略了引燃高通膨風險，足以吃掉民眾或中小企業的獲利。

李貴敏說，現在房價飛漲，南台灣房市已熱到不行，屢創天價，薪資成長跟不上房價與物價上漲，政府打房成為業者眼中的笑話，房價越打越高，房價居高不下將成為新常態；尤其九月份租金指數104.65，更創歷史新高。買不起又租不起，家庭債務占GDP比率持續攀高，難怪民怨叢生，年輕人叫苦連天。

李貴敏批評，政府錢越花越多，連續三年總預算破2兆，百姓卻越過越苦。試問，政府資本支出年年下滑，已降到12.76％，獎補助費占資本支出比例居然拉到35％以上，國家競爭力的未來在哪裡？

李貴敏指出，依國債鐘資料，國人平均每人負擔債務一度突破25萬元大關，政府長期性債務未償餘額高達5.6兆元。更別提還有隱藏性債務─給付責任約18兆還沒算在內。新生兒一落地就背25萬元債務，誰敢生？用後代子孫的錢解決自己的問題，難道不是史上最自私的政府？