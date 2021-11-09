慈濟證嚴上人為感恩移民署同仁在防疫工作上的辛勞，指示靜思書軒結合慈濟基金會師兄姐們，於今(9)日來到移民署北區事務大隊臺北市服務站，帶來靜思書軒所送的每位同仁一份靜思祝福禮福袋，要感謝該站第一線防疫人員辛勞，並給予歲末祝福，期待共同戰勝疫情。接到溫馨暖禮，同仁們驚呼「好貼心」、「受到肯定辛苦很值得」!

移民署林興春副署長以及北區事務大隊林澤謙大隊長、臺北市服務站蘇慧雯主任及同仁代表均到場參加受贈儀式，並且頒發感謝狀給靜思書軒，以誌此份「濃情厚誼」。

林興春致詞時表示，疫情期間，服務站同仁不管是在新住民個案的幫助，或是在臺居停留事宜方面均積極協處，而慈濟基金會多次捐贈防疫物資給移民署，得以共同守護防疫第一線人員健康，令人十分感佩。如今，疫情雖趨緩，但移民署仍不鬆懈，服務也不打折，希望大家一起來戰勝這場持久戰役。

靜思書軒營運長蔡青兒亦表示，祝福禮福袋裡有一張祝福卡，於歲末年終要祝福並感謝第一線移民官平安。靜思書籍，讓大家工作累了，可以靜下心念一念靜思語，沈澱心情。淨斯豆粉，沖泡後飲用可以養身健體。最後是艾草淨皂，防疫最重要的，還是牢記勤洗手、保健康。慈濟證嚴上人常說：「把握時間做對的事，利益人群也令自己心安，即是幸福的人生」。感恩移民署移民官們已將這段話實現，並化為了大愛。

移民署林興春副署長(左)頒發感謝狀給靜思書軒營運長蔡青兒(右)。