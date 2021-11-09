8月上旬西南氣流豪雨造成雲林嚴重農業災損，全台受損最嚴重，縣府向農委會建議公告雲林縣為全品項作物現金救助區域獲准，不過芭樂、火龍果、鳳梨不包含在內，經過幾度波折申覆才又獲准，縣長張麗善9日表示，中央的「從優、從簡、從速」是不存在的。

張麗善說，農民看天吃飯，旱災水災都苦不堪言，8月發生豪雨水災，縣內許多農作物全軍覆沒，蔡英文總統也來雲林勘災，第一時間她爭取全品項補助，以為中央從優、從寬、從速，但後來鳳梨、芭樂、火龍果不列在內。

她表示，10月間古坑鄉的芭樂農發現外縣市的芭樂可以獲現金補助，古坑鄉通過的案件卻只有4％，農業處協助申覆，農糧署派員重新勘災，一名民進黨籍議員還在罵「縣政府都在幹什麼？在睡覺嗎？」

張麗善說，雲林作為農業大縣，如果農林漁牧如果能夠做得好，就不會有產銷失衡，縣府很願意配合中央的行政作業，但現在看起來是一國好幾制，特定對象支持者才能有特定的補助，她希望無論中央或地方政府都能作為全民的政府，不要破壞體制。

她感嘆說，中央一些農業政策的執行常跳過雲林縣政府，置縣府於農政體系之外，例如農機補助、大糧倉計畫、多元循環再利用（耕鋤方案）、加工補助等，給特定的人做面子。

雲林縣農業處長吳芳銘說，農委會看到雲林縣好像是「空氣」，好的政策都是「跳過浪過」。