(圖攝影組也有拍) 經濟部今舉行「五倍券數位綁定加碼抽獎活動記者會」，送出3台Gogoro Eeyo電動單車大獎，由藝人黃子佼(左)主持，經濟部長王美花抽出。(圖／經濟部提供)

振興五倍券逾2100萬人領用，占總領券人數逼近9成，經濟部今天於滿月時，舉辦數位綁定加碼抽獎活動，抽出三台、每台12萬的Gogoro Eeyo電動單車大獎得主，由2位綁定玉山銀行以及1位悠遊卡民眾獲得。不過負責抽獎的經濟部長王美花，自己的數位券卻是至今還未用掉，她解釋「公務太忙」。

為了衝刺數位券，經濟部除加發500元好食券外，也同步找業者、國營事業拿出獎品辦加碼抽獎，果然將數位綁定人數衝到414萬8496人。今日「五倍券數位綁定加碼抽獎活動記者會」，由藝人黃子佼主持，在律師見證下，經濟部長公開抽出每台價值近12萬元的Gogoro Eeyo 1 極輕量智慧電動單車得主3位。

另外還有台南長榮桂冠飯店與台糖江南渡假村住宿券5張，以及漢翔翔園住宿券10張等幸運兒。

王美花強調會持續跟業者合作，如最近很多百貨周年慶，希望業者對數位券優惠多宣傳。由於王一開始就以身作則綁定數位券，媒體也好奇她買了哪些東西？不過王美花卻說，因為公務太忙還沒有時間去用，後續會再找好優惠用。