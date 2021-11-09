針對新北市4天連續發生4起槍擊案，新北治安遭疑，新北市長侯友宜晚間在臉書貼文表示，絕對不容許，有人操作污衊新北警察；絕對不容許，有心人打擊基層警察的士氣。
侯友宜說，新北警察在一天內快速破案，逮捕了15名嫌犯，一個都不容輕放；在今天的治安會報數據中，新北的刑案破獲率不斷上升、發生率都在下降，治安滿意度是六都表現第一，治安是否有感，民眾感受最深。
侯友宜認為，批評別人最簡單，他不樂見台灣走向充斥批評與挑動的處境，他看到的是無論外面風雨如何，警察同仁依舊挺直腰桿，面對槍林彈雨，守住新北治安。這種勇於承擔、解決問題的作為與態度，不是少數人靠嘴上練兵就可以辦到的。
警察出身的他，矢言不分黨派，守護國家，這是天職，是使命。任何犯嫌來挑釁治安，他絕對在第一時間打擊犯罪逮到人！
他誠心感謝所有的警察弟兄，犧牲自己，捍衛著人民的安全，這樣的態度定能贏得人民的尊重。期許所有的警察弟兄勇敢團結在一起，無懼流言中傷，一句話，我們繼續拚！
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