中國人民銀行行長易綱9日表示，有針對性地完善數位人民幣的設計和使用。一是參考現金和銀行帳戶管理模式，建立適合數位人民幣的管理模式；二是繼續提升結算效率、隱私保護、防偽等功能；三是推動數位人民幣與現有電子支付工具間的交互，實現安全與便捷的統一；四是完善數位人民幣生態體系建設，提升數位人民幣普惠性和可得性。

人行官網9日公布易綱視訊出席芬蘭央行新興經濟體研究院成立30周年紀念活動上的演講內容。

易綱表示，人行從2014年起開始研究法定數位貨幣，在2016年提出第一代數位貨幣原型，同時提出M0定位、雙層運營體系、可控匿名等基本特徵。2017年起，人行與商業銀行、互聯網公司等合作，進行數位人民幣研發。2019年末，數位人民幣開始試點，目前包括十個城市及2022北京冬奧會場景。部分城市還推出了數位人民幣綠色出行、低碳紅包等使用場景。截至2021年10月8日，數位人民幣試點場景已超過350萬個，累計開立個人錢包1.23億個，交易金額約人民幣560億元。

易綱稱，人行妥善研發數位人民幣設計方案，有效降低負面影響。首先，堅持數位人民幣的M0定位，不計付利息，降低與銀行存款的競爭。其次，採取雙層運營體系，即人行實施中心化管理，保證對貨幣發行和貨幣政策的調控能力；商業銀行和支付機構作為仲介，為公眾進行數位人民幣兌換並提供支付服務。再次，設置了錢包餘額上限、交易金額上限等制度，盡可能降低擠兌風險。同時，在試點過程中，對貨幣政策、金融市場和金融穩定等方面的影響也是重要測試內容。