中央國債登記結算公司（簡稱中債登）最新數據顯示，境外機構投資者10月增持中國銀行間債券人民幣（下同）226億元，較9月增量降逾七成，亦創下3月以來的七個月新低。分項來看，10月增持大陸國債241億元，亦較9月增量降近七成。

路透報導，中債登公佈的10月統計月報還顯示，期末境外機構中債登債券託管餘額35167億元，境外機構中債登國債託管餘額為23034億元。

境外機構投資者9月增持中國銀行間債券884億元，較8月增持量增近兩倍，並創2月以來新高；其中當月增持中國國債771億元，規模創1月以來新高，並較9月增逾三倍。

報導稱，綜合清算所資料來看，境外機構9月在銀行間債市總增量為695億元，較8月總增量84億元大增逾七倍，創下2021年2月以來新高，顯示外資機構對大陸債券熱情升溫。和9月兩相對照下，更足見10月外資對大陸債市之冷淡。