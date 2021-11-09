蘇花公路改善路段9月30日起，試辦大型重型機車通行。宜蘭警方今天表示，試辦1個月來，蘇花改宜蘭縣路段所舉發的879件交通違規案中，大型重機只有2件。

蘇花改全線自9月30日起，試辦大型重型機車（251C.C.以上的重機）通行，為期6個月，公路總局第四區養護工程處同時辦理評估作業，希望藉由試辦期間蒐集的數據進行分析與評估，以為後續推動的決策基礎。

宜蘭警方今天表示，警方於10月間在蘇花改宜蘭縣境內路段所舉發的879件交通違規案中，大型重機只占2件，分別是超速及行駛路肩。

警方指出，蘇花改全線在去年1月通車後，路段上的科技執法系統取締項目包含超速、行駛路肩、非允許車種；因應試辦開放大型重機，新增的併駛、違規超車的新執法系統11月起執法，取締對象不分車種，一旦被拍到，相關影像將由警方認定是否違規後舉發。

蘇花改分3路段，分別為蘇澳至東澳段、南澳至和平段及和中到大清水段，前2段為宜蘭縣境，和中到大清水段屬花蓮縣境。