台中市大肚區的磺溪書院，自光緒13年（西元1888年）設立以來，已近150年。市議員林汝洲9日質詢說，台中市卻僅編列30萬維修經費，每年光請人打掃和除草就不夠，要怎麼來維護這個古蹟的門面？中市文化局長陳佳君說，每年都編列30萬由大肚區公所代管，漏水等問題會持續積極改善。

林汝洲說，磺溪書院1986年被訂為三級古蹟，書院型古蹟全台僅存14座是碩果僅存的珍貴古蹟；今年11月27日市府就在該處要舉辦「聯合婚禮」；綜觀全台灣的書院型古蹟，台中市磺溪書院的維護經費居然是全台最少，台中市政府是否太過小氣？

林汝洲指出，台北市、新北市、高雄市都有列為古蹟的清代書院，但其他縣市一年的維護經費平均達58萬，台中市卻僅有30萬；古蹟最需要的不是10年、20年1次的大修，是每日每月的細心呵護。市府若是連增列經費都不願意，那古蹟就只會慢慢變成歷史，逐漸在眾人注意下凋零。

陳佳君表示，磺溪書院為市定古蹟是台中非常重要文化資產，十幾年前大整修後交由大肚區公所代管，每年編列30萬元經費作為管理維護費用，先前發現漏水情形並挹注近20萬元做改善；未來將結合來台中拍攝的電影電視劇組到磺溪書院取景，讓民眾了解磺溪書院的美與歷史。

文化局強調，磺溪書院產權屬磺溪書院文昌祠管理委員會所有，依文化資產保存法規定，古蹟由所有人、管理人、使用人管理維護；但因委員會成員年事已高已無實際運作；若有涉及古蹟本體專業修繕則由文資處執行，平均每年約5至60萬元，文化局也委託專業團隊定期訪視提供即時的諮詢與協助。