台灣民眾很講人情，情況若是不嚴重，有些人看在情分上，就會願意妥協，不過有些人則是只講道理，認為事情不能因情分而草草了事，《靈匣網》近日分享5個只講道理不講情分的星座，就算與他們裝可憐也沒用。

1.天秤座

天秤座為人正直，且非常重視公平性，他們平常待人和善，不過一遇到不公平的事情，他們就會變得非常強勢，勇敢發聲反抗，也會幫其他人伸張正義，對於天秤座來說，做事情不能講情分，雖然天秤座很正義，但在進行討論時，仍願意虛心聽取別人的意見，因此與他們講道理時，並不會感覺很有壓力。

2.天蠍座

天蠍座是一個強勢的星座，他們以自我為中心，對於他們而言，情與理是分開的兩件事，就算與天蠍座裝可憐，他們也完全不會動搖，遇到正事時，天蠍座只講道理，而且他們脾氣非常大，雖然與別人講道理時，他們不會因意見分歧而討厭對方，不過兩人若因此發生爭執，天蠍座就可能記仇，甚至與對方拒絕往來。

3.摩羯座

摩羯座天生就喜歡講道理，他們喜歡用道理說服別人，甚至還會引經據典，說出各式各樣的真實案例，想盡辦法讓對方認同他們的觀點，再者，摩羯座為人正直，因此在處理事情時，他們完全可以把情分拋在一旁，說出各種道理要別人對他們心服口服。

4.獅子座

獅子座個性非常倔強，一旦認定了一件事情後，就沒有轉圜的餘地，而且獅子座很強勢，遇到事情時一定會主動出擊，用各種道理說服別人，這時若向他們講情分，基本上是沒有用的，獅子座只要決定好了，假若別人跟他們意見不同，獅子座就會變得非常強勢，逼迫別人接受，對方難以承受就會選擇妥協。

5.處女座

處女座是完美主義者，他們無論做什麼，都會要求將事情做到最好，而且處女座性格直爽且正直，不喜歡無理取鬧，認為做事有做事的規矩，不應該看情分在行事，因此他們在做決定時，一定會向其他人講道理，假若發現對方聽不進去，他們就會把對方歸為無理取鬧的人，處女座就會漸漸疏遠對方，認為彼此不是同一類的人。