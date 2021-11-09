LINE今(9)日在官方部落格宣布，已在iOS與Android平台推出11.19.0版本更新，其中新增的2項功能主要限定iOS用戶，包括新增未接來電者圖示、語音通話或視訊通話文字，以及視訊通話支援「系統視訊效果」；此外，值得注意的是，LINE也預告，11月底將結束聊天室直播服務。

根據LINE 11.19.0更新說明，只要用戶將系統升級至iOS 15以上，LINE的未接來電通知將會顯示來電者圖示，而且未接來電通知的文字，也會顯示是「未接來電」或是「未接視訊通話」，以助於區隔來電者是使用語音通話還是視訊通話。

此外，另一項iOS用戶限定的新增功能為視訊通話支援「系統視訊效果」，用戶升級到iOS 15後，在群組通話或使用LINE會議室視訊時，只要點選左上角的設定選單，選擇「系統視訊效果」，即可開啟iPhone相機的「人像模式」。

至於LINE的聊天室直播功能，將於11月30日停止服務，原本在LINE的群組聊天室中，按右上方的電話圖示後，最右邊是「直播」功能，但LINE 11.19.0這次版本更新後，選擇直播功能將會跳出「結束服務通知」。

LINE在2017年推出聊天室直播功能，只要在群組聊天室或多人聊天室，點選右上方的電話圖示，就可以看到撥打選項中的「Live」，按下去就可以開啟直播。不過LINE今天宣布，將於11月30日停止聊天室Live功能的服務。