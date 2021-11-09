美國華盛頓州西區檢察官辦公室在一份聲明中說，67歲的冶金專金湯瑪斯(Elaine Marie Thomas)女士承認在過去數十年間偽造鋼材測試數據，這些高強度合金用於潛艦製作，因此她的欺詐也連帶影響潛艦品質。

軍事時報(Military Times)報導，湯瑪斯女士是華盛頓州塔科馬(Tacoma )一家鑄造廠的冶金主管，該廠一直是美國海軍承包商，提供潛艦製造的鋼材，也就需要定期進行鋼材的強度測試並提出合格報告。然而從 1985 年到 2017 年間，湯瑪斯便宜行事，偽造了至少 240 種鋼材的強度和韌性測試結果，約佔鑄造廠為海軍生產的鋼材的一半。

司法部表示，鋼材測試報告與「碰撞和或某些戰時情景時，艦體強度是否失效」有關。而且美國海軍大多數的現役潛艦都是1985年後製作的。

雖然至目前為止，沒有任何美軍潛艦因為鋼材強度不足發生故障，但海軍已經承擔了此事件導致的維護費用上升，海軍必須做補救式的強度檢查，以確保潛艦的適航性。

湯瑪斯將面臨最高10年的監禁，和 100 萬美元的罰款。不過她的量刑有可能再向下修正，畢竟目前沒有明確的受害者。

湯瑪斯的行為是在2017年曝光，由於她已即將退休，當時一名正在接受培訓以取代她的冶金師，發現新的測試結果與以前的資料都不符，才發現這場隱瞞30年的造假事件。湯瑪斯所服務的鑄造公司在2008年被堪薩斯州的布蘭肯公司(Bradken Inc.)收購，

湯瑪斯被問到報告造假的理由時，她表示當時他認為海軍所要求的測試過於嚴苛，「負73.3攝氏度下進行是愚蠢的」。