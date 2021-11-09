蔡英文總統今天表示，台灣出口再創史上新高，累計今年前10個月的出口提前改寫全年新高紀錄。台灣要把握這個大好機會，持續開拓國際市場。12月18日關於美豬的公投案，攸關台灣對外經貿布局。此時此刻，我們一定要向世界展現台灣願意解決困難貿易問題的決心，爭取更多國際支持。

蔡英文在臉書表示，今天，她跟大家報告一個好消息，截至今年10月，台灣的出口額，已經連續16個月正成長。昨天， 財政部公布，我們的出口成績，也創下歷史新高，不僅10月的出口達到401.4億美元，創歷年單月新高。累計今年前10個月的出口，達3642億美元，不僅創歷年同期新高，更提前改寫全年新高紀錄。

她說，除了出口創紀錄，今年的經濟成長率，也預估達到6.01％，將創下11年來新高。能有這樣亮眼的經濟成績，要感謝大家攜手防疫，現在，國際經貿動能持續擴張，我們也能全力來拚經濟。

蔡英文強調，出口貿易一直是國家很重要的經濟動能，在全球供應鏈重組下，台灣更要把握這個大好機會，持續開拓國際市場。美豬公投案，將攸關台灣對外經貿布局。她請大家一起動起來，「讓我們共同做出正確的決定」。