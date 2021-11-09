證交所9日表示，康師傅-DR（910322）董事會宣派截至6月30日止的中期股息一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第8項第5款情事，惟康師傅控股有限公司延遲申報，已違反前述作業辦法規定，處以3萬元違約金。