康師傅-DR延遲申報 證交所開罰 18:422021/11/09 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所9日表示，康師傅-DR（910322）董事會宣派截至6月30日止的中期股息一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第8項第5款情事，惟康師傅控股有限公司延遲申報，已違反前述作業辦法規定，處以3萬元違約金。 假高價炒作實價登錄 將嚴懲 國旅回溫 ITF旅展線上＋線下業績告捷 #康師傅 #證交所 #DR #延遲申報 #開罰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 進口盜版書 海關罰3倍 17:362021/11/09 財經 雄獅餐飲品牌 年後開進京站 04:102021/11/09 產業特刊 大二醫學生觀摩1年動刀縫合 衛生局：未照教學計畫就開罰 15:502021/11/09 生活 林口違法資收場不改善 侯擬強拆 04:102021/11/09 地方新聞 自營績效高 康和證創成立30年來單月獲利新高 15:392021/11/09 財經 搶台北溫泉季商機 北投老爺酒店限定好康優惠11月9日線上開賣 11:502021/11/09 生活 大學教授揭「炒房建商」黑幕 崩潰：造假實價登錄！把人當韭菜 10:322021/11/09 房市新訊 金管會前10月開罰2.6億元 前15家苦主出列 17:352021/11/09 財經 海外網購藥品食品 沒驗證不能進台灣 17:342021/11/09 財經 雙11電商熱 職安署呼籲貨運避免超時工作 11:312021/11/09 財經 北市16商圈機車躲收費 巷弄違停增8千件 04:102021/11/09 地方新聞 財經熱門新聞 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 神秘黑手怒拉台股500點 3大咖惡意放空下場超慘 - 財經 台股神人阿土伯豪砸9千萬捐消防車 當年這樣買3天賺1億 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 台積電繳資料了！美將機密洩給英特爾？專家痛批：吃相很難看 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。