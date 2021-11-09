由冠德建設（2520）與根基營造（2546）雙上市公司攜手打造、台中捷運綠線首座共構宅「冠德文心綻」正式亮相！由於該案在正式公開之前，已吸引約1500組客戶預約賞屋，自10月開案以來已銷售三成，成交均價站上5字頭，已購客以自住族群為大宗，且九成以上都是換屋考量。

現場銷售觀察發現，有部分北部的品牌粉絲因冠德建設而南下置產，購買族群則以醫生、老師、律師等三師族群為主，除與捷運共構的超強交通優勢外，地段生活機能強勁，除自有學區外，與葳格小學、衛道中學、曉明女中、聖齋小學等知名私校都在剛剛好的距離，強烈吸引家庭客置產。

「冠德文心綻」產品規劃30至52坪、2至3+1房規劃，每坪開價47-57萬元，總銷約25億元。該案媲美豪宅等級的公設，包括圖書館、室內泳池、健身房、多功能教室、兒童遊戲室、茶屋、棋藝室、視聽室等，均為大尺度規劃，打造台中市中心唯一高規格捷運宅。

其中，與遠見天下文化事業群合作的「遠見」圖書館，已為社區準備超過3千冊圖書，「彤玩」遊戲區內更有大量兒童繪本，社區藏書之豐富，傲視豪宅等級產品。

冠德建設表示，「冠德文心綻」與捷運綠線Ｇ8站出入口相連，真正實現「到站就到家」，地段則位於文心路和河南路交叉口、文華高中正對面，距水湳經貿產業園區不遠，享受市中心的生活機能，不僅與明星高校一路之隔，擁有文心河南、青海漢口雙商圈，捷運3分鐘到七期市政府、新光遠百商圈，車程10分鐘到勤美綠園道、科博館等，地段助攻冠德與名家團隊，共同打造這座樓高28層、中台灣首座共構宅地標建築。

冠德建設至今累積推出11座捷運共構宅，不只是捷運共構宅鼻祖，更是營建業模範生，在台北、新北、桃園等地都有捷運共構宅作品，此次首進台中打造捷運共構宅，工程方面以零勞安、零工安紀錄，角逐110年度優良工程金安獎，獲評選優等獎的肯定，新成屋後吸引眾多同業前往觀摩。

該案在建材配備方面，衛浴使用DURAVIT瓷器、TOTO免治馬桶蓋、PANASONIC暖風機，廚房配有大雅廚具、愛惠浦濾水器等，戶戶並標配ＹＫＫ氣密窗與頂級豪宅專用的敵銳玄關門+電子鎖；為求社區後續維護便利，已貼心設有維修工程貓道、冷氣施作把手等；公設電梯更已全面裝有台塑旗下「福機裝深紫外線除菌系統」等，全天候殺菌、為出入住戶健康把關。

台中捷運綠線通車後，至今累積運量已突破200萬人次，每月運量持續攀升，有望複製台北都會區「逐捷運而居」的新生活型態，與房產增值經驗，成了購屋族近期的熱門話題。

值得一提的是，台中捷運綠線後續共構宅案，受限機電設備與基地面積等限制，恐難再有室內游泳池的規劃，坪數與格局方面也可能再縮小。冠德表示，「文心綻」作為中部第一座共構宅，也是第一個連同捷運站納入設計規畫思考的共構宅，在結構安全、方正格局、適居坪數、豐富公設、使用天然瓦斯等多項優勢上，將成為台中捷運共構宅的典範。