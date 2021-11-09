為貫徹減少功課、減少補習等「雙減」政策，大陸中央市場監管總局、宣傳部、網信辦、教育部、民政部、住房城鄉建設部、國資委、廣電總局等8部專門研究推出《關於做好校外培訓廣告管控的通知》（《通知》），部署做好校外培訓（文理補習）廣告管控工作。要求地方相關部門要在黨政統一領導下，立即開展專項行動，嚴格按照有關政策文件要求，不區分學科、非學科類，集中時間、集中力量，全面排查清理校外培訓廣告，清理存量、杜絕增量。

大陸市場監管總局網站9日消息，為落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳意見，貫徹減少功課、減少補習等「雙減」政策，大陸中央市場監管總局、宣傳部、網信辦、教育部、民政部、住房城鄉建設部、國資委、廣電總局等8部專門研究推出《關於做好校外培訓廣告管控的通知》（《通知》），部署做好校外培訓（文理補習）廣告管控工作。要求地方相關部門要在黨政統一領導下，立即開展專項行動，嚴格按照有關政策文件要求，不區分學科、非學科類，集中時間、集中力量，全面排查清理校外培訓廣告，清理存量、杜絕增量。全面封殺。

《通知》並要求，立即組織主流媒體及其新媒體、網路平台企業、戶外廣告位經營管理單位等相關市場主體開展自查整改。對重點媒體、網路平台企業、主要校外培訓機構及廣告經營企業開展聯合約談等，從嚴查處虛假違法校外培訓廣告行為，形成監管高壓態勢。

《通知》明確，強化廣告管控與校外培訓機構審批管理的協同，將校外培訓機構的廣告活動情況作為對其相關資質管理的重要內容。強化廣告管控與媒體管理的協同，加強傳統媒體行業管理和互聯網資訊管理，落實相關責任，有效應對以節（欄）目、軟文等形式變相發布校外培訓廣告等問題。強化國有企業等單位所屬看板和廣告位的管控，杜絕鐵路、地鐵、公車、國有廠礦單位以及公交月台所屬看板廣告位刊發校外培訓廣告，形成有效示範效應。

《通知》強調，要進一步健全多部門聯合管控機制，充分發揮「雙減」工作專門協調機制作用，健全資訊共用、分析研判、重點輿情聯合應對等管控機制，加強信用監管和引導行業自律，形成跨部門協同監管合力。相關部門要支持鄉鎮、街道開展戶外廣告日常管理，積極組織、支援、引導社區工作人員、志願者加入廣告管控工作，發揮社會共治效果。

《通知》要求，各地要加強組織領導，制定廣告管控工作方案，強化督導指導，做好宣傳引導，加強政策宣傳解讀，消除誤讀誤解，緩解焦慮情緒。

據了解，自「雙減」文件印發以來，大陸開展「呵護青少年健康成長——教育培訓類廣告清理整治行動」。截至目前，共查辦相關違法廣告案件1570件，處罰金額3060萬元人民幣。