今年最早冷空氣即將來襲，入夜氣溫可能降至接近10度，雲林縣台西、口湖等沿海鄉鎮漁民9日針對虱目魚、台灣鯛等不耐寒養殖魚類加強防寒措施，漁民表示這是今年首波低溫，此波冷空氣突然來襲，可能持續3天以上，大家都不敢掉以輕心，希望將損失減至最少。

中央氣象局指出，受東北季風影響，9日平地最低溫已降至13度，明、後天會更冷，預計周五才會逐漸回溫。對低溫特別敏感的虱目魚養殖漁民為了避免寒害，已開始著手準備防寒工作，包括搭架擋風牆、備妥抽水機抽地下水等，有備無患。

口湖鄉王姓漁民表示，他養殖虱目魚約10年，今年是他遇過最早的低溫，以往都到12月才會出現低溫，老一輩漁民也說「今年低溫來得特別早，要注意入冬後可能會有霸王寒流」，因此大家都提早展開防寒工作。

王姓漁民說，9日凌晨口湖空曠地區因東北季風強勁，帶走魚塭溫度，氣溫僅有13、14度，他趕緊抽取水溫較高的地下水注入魚塭，還好清晨6、7點後氣溫回升，並沒有虱目魚凍傷，但這是個警訊，因為往後幾天溫度會更低。

林姓漁民則強調虱目魚最怕降霜，因為霜會讓水溫快速下降，降雨則是影響水的酸鹼值與鹽度，因此這幾天除了注意低溫，也要隨時注意降雨，所以大家都守在漁塭旁，留意魚隻反應調整水質。

台西鄉丁姓漁民指出，這幾天入夜至凌晨的最低溫在13度以上，還在虱目魚可忍受的範圍內，一旦低於10度，虱目魚便會大量凍斃。目前傳統市場虱目魚1台斤70至80元，價格還算不錯，為了避免損失，大家無不提前防寒。